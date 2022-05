Koniec obowiązku noszenia maseczek na lotniskach i w samolotach. Podano datę

O decyzji w sprawie maseczek w środę po południu poinformowała w komunikacie Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązywał od 2020 r.

„Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały aktualizację środków bezpieczeństwa zdrowotnego dla podróży lotniczych. Wskazano w niej wycofanie zalecenia obowiązkowego noszenia masek medycznych na lotniskach i na pokładzie samolotu, jednocześnie zauważając, że maska na twarz jest nadal jednym z najlepszych zabezpieczeń przed przenoszeniem COVID-19” – podała EASA w oświadczeniu.

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w samolotach. Jest decyzja

- Od przyszłego tygodnia maseczki na twarzach nie będą już obowiązkowe w podróży lotniczej we wszystkich przypadkach, co w dużym stopniu dostosowuje się do zmieniających się wymagań organów krajowych w całej Europie w zakresie transportu publicznego – powiedział dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky, cytowany w komunikcie prasowym.

- Pasażerowie powinni jednak zachowywać się odpowiedzialnie i szanować wybory innych (w zakresie noszenia maseczki - red.). Pasażer, który kaszle i kicha, powinien zdecydowanie rozważyć założenie maski na twarz, aby uspokoić osoby siedzące w pobliżu - dodał Patrick Ky.

RadioZET.pl/AFP