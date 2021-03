Kontenerowiec Ever Given, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, został z niej ściągnięty po wielodniowej blokadzie - poinformowała w poniedziałek wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping, na którą powołuje się agencja dpa.

Kontenerowiec Ever Given prawie całkowicie został ściągnięty z mielizny, ale zanim popłynie będzie poddany wstępnym inspekcjom – poinformowało agencję Reutera źródło w instytucjach żeglugowych.

Na statku pracują silniki i trwają przygotowania do skierowania jednostki na obszar jezior w południowej części Kanału Sueskiego - podało anonimowo źródło we władzach zarządzających Kanałem.

Kontenerowiec Ever Given wrócił na kurs. Akcja ratunkowa zakończona sukcesem

We wtorek pływający pod banderą Panamy 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, którego armatorem jest tajwańska firma Evergreen Marine obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego około sześciu kilometrów od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej już wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie, a ewentualne dalsze przedłużenie blokady może poważnie wpłynąć na światowy handel i łańcuchy dostaw. Przez kanał przepływa około 10 proc. światowego handlu, szlak jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą. W niedzielę na przejście przez kanał oczekiwało co najmniej 369 statków.

RadioZET.pl/ PAP