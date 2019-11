Co najmniej 15 górników zginęło, a dziewięciu zostało rannych po wybuchu gazu w kopalni węgla w prowincji Shanxi na północy Chin – podały miejscowe władze.

Katastrofa w kopalni węgla w chińskim mieście Pingyao. Jak podała państwowa agencja prasowa Xinhua w poniedziałek po południu doszło do wybuchu gazu. Śmierć poniosło 15 górników, a dziewięciu rannych przewieziono do szpitali. Akcja ratunkowa trwała do wtorkowego poranka, gdy odnaleziono wszystkich górników.

W momencie wybuchu w kopalni przebywało 35 osób. Jedenastu udało się wyjść na powierzchnię bez uszczerbku na zdrowiu. Stan rannych jest określany jako stabilny.

Chińskie kopalnie węgla uchodzą za najniebezpieczniejsze na świecie. I to mimo faktu, że liczba ofiar wśród chińskich górników spadła znacznie w ostatnich latach.

RadioZET.pl/PAP