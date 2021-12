Małżeństwo zakażone wariantem koronawirusa Omikron kłamało w sprawie powrotu z lotniska do domu po przylocie z Nigerii, narażając na infekcję prawie 90 osób - podała w czwartek południowokoreańska agencja Yonhap. To pierwsze przypadki Omikrona wykryte w Korei Płd.

Omikron to najnowszy i wywołujące obecnie największy niepokój wariant koronawirusa. Po raz pierwszy odkryty w listopadzie w Afryce (m.in. w Botswanie i RPA) szybko przedostał się na inne kontynenty. Do dziś potwierdzono jego występowanie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, we Francji czy Włoszech.

Na ten moment nie ma natomiast potwierdzonego przypadku zakażenia tym wariantem w Polsce, choć jak dowiedział się reporter Polsat News, przebadano już pod tym kątem pierwszą próbkę. Okazało się jednak, że pacjent jest zakażony wariantem Delta.

Zakażeni Omikronem podali nieprawdziwe informacje. Mogło zarazić się prawie 90 osób

Pierwsze przypadki z kolei m.in. w Korei Południowej. To pastor po 40. roku życia i jego żona w podobnym wieku, którzy wrócili z Nigerii 24 listopada, a następnego dnia wykryto u nich infekcję. Poinformowali władze, że z lotniska wrócili specjalną taksówką przystosowaną do kwarantanny, ale w rzeczywistości odwiózł ich prywatnym samochodem znajomy obywatel Uzbekistanu.

Następnie mężczyzna przez sześć dni poruszał się bez ograniczeń i miał kontakt z 87 osobami, w tym z członkami rodziny, znajomymi i kolegami z pracy, co wystawiło je na ryzyko infekcji. Później również u Uzbeka potwierdzono zakażenie Omikronem. Obecnie u żony i teściowej obywatela Uzbekistanu podejrzewa się infekcję Omikronem, a dochodzenie epidemiologiczne trwa – podała agencja Yonhap, powołując się na niewymienionych z nazwisk urzędników.

Służby medyczne rozważają oskarżenie pastora i jego żony o złamanie ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, ponieważ z powodu ich nieprawdziwego oświadczenia obywatel Uzbekistanu nie został zaliczony do kategorii bliskich kontaktów osób z potwierdzonym zakażeniem.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News