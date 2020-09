Służby graniczne Korei Północnej dostały nakaz strzelania strzelania do każdego, kto zbliży się do granicy koreańsko-chińskiej na odległość mniejszą niż jeden kilometr – ustaliło Radio Free Asia. Czy radykalny środek zapobiegawczy ma związek z epidemią koronawirusa, która dotarła do najbardziej zamkniętego państwa świata?