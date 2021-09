Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne. Kilka dni wcześniej północnokoreańskie władze poinformowały, że armia tego kraju z powodzeniem przetestowała nowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu.

„Służby wywiadowcze Korei Południowej i USA szczegółowo analizują to zdarzenie” – przekazali w oświadczeniu szefowie połączonych sztabów południowokoreańskiej armii. Według japońskiej straży przybrzeżnej rakiety zostały wystrzelone w odstępie pięciu minut w kierunku Morza Japońskiego. Pociski balistyczne wylądowały poza wodami terytorialnymi Japonii – podały władze w Tokio.

Podczas poprzednich testów, przeprowadzonych w sobotę i niedzielę po dwóch latach prac badawczych, pociski manewrujące przeleciały 1500 kilometrów, zanim uderzyły w swoje cele - podała wówczas KCNA.

W Korei Południowej przebywa z wizytą minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi, który kilka dni temu odwiedził także jej północnego sąsiada. Pekin to kluczowy sojusznik Korei Północnej, a także główny partner handlowy tego kraju. Szef chińskiego MSZ wyraził w Seulu nadzieję, że „wszystkie kraje przyczyną się do pokoju i stabilizacji na Półwyspie Koreańskim”. – Nie tylko Korea Północna prowadzi działania militarne. Robią to także inne państwa. Mając to na uwadze, wszyscy musimy wspólnie pracować nad wznowieniem dialogu– zaznaczył.

Rozmowy na temat likwidacji programu jądrowego Korei Północnej utknęły w martwym punkcie od czasu fiaska szczytu w Hanoi w 2019 r. Porozumienie w tej sprawie negocjowali wtedy przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un i ówczesny prezydentem USA Donald Trump. Jak komentuje Associated Press, kolejne testy rakietowe są zapewne próbą wywarcia przez Pjongjang presji na administrację prezydenta USA Joe Bidena i skłonienie go do podjęcia rozmów z reżimem Kim Dzong Una.

