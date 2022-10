Wystrzelono "nieokreślony pocisk balistyczny". Korea Południowa ostrzega

Korea Północna wystrzeliła “nieokreślony pocisk balistyczny” w kierunku Morza Japońskiego - przekazały w piątek południowokoreańskie siły zbrojne. W komunikacie nie podano więcej szczegółów.

Start następuje cztery dni po tym, doszło do wymiany ognia artyleryjskiego między Koreą Północną i Południową - przypomina Reuters. We wtorek prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol powiedział, że Północ jest gotowa do przeprowadzenia kolejnej, siódmej próby nuklearnej. - Wygląda na to, że zakończyli już przygotowania - mówił we wtorek w parlamencie podczas przemówienia budżetowego.

W czwartek dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi ostrzegł przed zbliżającą się próbą nuklearną Korei Północnej. - Wszyscy wstrzymują oddech z tego powodu, ponieważ kolejny test jądrowy byłby kolejnym potwierdzeniem programu, który idzie pełną parą, w sposób, który jest niewiarygodnie, niewiarygodnie niepokojący - powiedział w Nowym Jorku szef MAEA.

W środę Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa zapowiedziały, że północnokoreański test nuklearny spotka się z „niespotykanie silną reakcją”. W październiku Korea Północna przeprowadziła szereg prób, wystrzeliwując rakiety w morską „strefę buforową”, którą utworzono w 2018 roku, by zmniejszyć napięcie między Północą a Południem.

RadioZET.pl/AFP/PAP