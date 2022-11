Korea Północna wystrzeliła rakietę dalekiego zasięgu. Alarm w Japonii

Rakietę dalekiego zasięgu wystrzelono z rejonu stolicy Korei Północnej – Pjongjangu, a pozostałe z Kaechon, na północ od stolicy. Władze Japonii początkowo informowały, że rakieta dalekiego zasięgu przeleciała nad północnymi prefekturami tego kraju i spadła do Oceanu Spokojnego. System ostrzegawczy ogłosił alarm. Jednak później Ministerstwo Obrony Japonii zdementowało te informacje.

Japońska straż przybrzeżna podała, że zarówno rakieta dalekiego zasięgu, jak i wystrzelone przez reżim Kim Dzong Una dwa pociski krótkiego zasięgu spadły do morza poza zasięgiem Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Japonii.

Korea Północna. Test rakiety dalekiego zasięgu najprawdopodobniej nieudany

"Lotu rakiety dalekiego zasięgu Korei Północnej, po oddzieleniu się jej drugiego stopnia, nie można uznać za normalny" – głosi oświadczenie sztabu armii Korei Południowej, cytowane przez Yonhap. Eksperci wojskowi oceniają, że była to prawdopodobnie rakieta międzykontynentalna (ICBM).

Seul przekazał, że rakieta przeleciała ok. 7602 km osiągając pułap 1920 km i szybkość Mach 15 (15 razy większą od prędkości dźwięku). Wystrzelone również dwa pociski krótkiego zasięgu miały osiągnąć pułap 330 km i szybkość Mach 5.

Był to kolejny test rakietowy Pjongjagu po wystrzeleniu w środę co najmniej 23 pocisków różnego typu, z których jeden spadł do morza w odległości zaledwie 60 km od wschodnich wybrzeży Korei Południowej.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price potępił kolejne testy rakietowe Korei Północnej i oświadczył, że "wszystkie kraje powinny w pełni realizować rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazującą uzyskiwanie przez Koreę Północną technologii i materiałów potrzebnych dla tych destabilizujących testów". Price wezwał reżim do "powstrzymania się od dalszych prowokacji i zaangażowania się w merytoryczny dialog".

RadioZET.pl/PAP