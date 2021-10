Koronawirus będzie traktowany jak grypa. Władze ogłaszają "życie z COVID-19"

Korea Południowa wdraża pierwszą fazę modelu "życia z COVID-19". Co to dokładnie oznacza? Na początku władze zniosą wszystkie ograniczenia czasu pracy restauracji i wprowadzą "paszport szczepień" w miejscach wysokiego ryzyka, takich jak bary, siłownie i sauny. Do 10 osób zwiększony zostanie również limit zgromadzeń na obszarze metropolitarnym Seulu i do 12 w pozostałych częściach kraju.

- 1 listopada nasze społeczeństwo zacznie robić pierwszy krok w kierunku odzyskania normalnego życia. Musimy jednak mieć świadomość, że nie jest to koniec naszej walki z wirusem, lecz nowy początek - powiedział premier Korei Południowej Kim Bu Kium.

Korea Płd. wdraża model "życia z COVID-19". Co się zmieni?

Władze zapowiadały, że przejście do modelu "życia z COVID-19" i łagodzenie obostrzeń epidemicznych będzie miało miejsce dopiero wtedy, gdy co najmniej 70 proc. mieszkańców Korei Południowej zaszczepi się wymaganą ilością dawek. Cel ten został osiągnięty kilka dni temu. Obecnie zaszczepionych jest 72 proc. Koreańczyków.

W programie "życie z COVID-19" priorytet w walce z pandemią zostanie przeniesiony z zapobiegania infekcjom na leczenie ciężkich zachorowań i zapobieganie zgonom. Koronawirus będzie traktowany jak grypa sezonowa i inne zakaźne choroby układu oddechowego.

Koreańskie Towarzystwo Medyczne (KMA) i niektórzy eksperci wyrażali zaniepokojenie z powodu łagodzenia restrykcji w czasie, gdy dobowe bilanse infekcji utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, a nadchodząca zima rodzi obawy o dalszy wzrost liczby zachorowań.

Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) zgłosiła w czwartek 2124 nowe zakażenia, a łączny bilans przekroczył 360 tys. Od początku pandemii w kraju na Covid-19 zmarło 2817 osób.

RadioZET.pl/ Andrzej Borowiak (PAP)/ Reuters