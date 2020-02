Koronawirus w dobę zabił prawie 100 osób. Liczba zakażonych poraża

Koronawirus, którego oficjalna nazwa to już Covid-19, zabija kolejne osoby, a nowe przypadki zakażenia wirusem z Chin pojawiają się w kolejnych krajach. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło blisko sto osób.

Koronawirus z Wuhan zabił już co najmniej 1115 osób (dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 12 lutego, godz. 6:30). W ostatnich 24 godzinach śmiertelny bilans zwiększył się o 97 osób.

Poza Chinami kontynentalnymi oficjalnie odnotowano dwa przypadki śmiertelne – na Filipinach i w Hongkongu. Nieoficjalnie mówi się, że w Iranie zmarła 63-letnia kobieta, u której podejrzewano zakażenie koronawirusem. Rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia Kianusz Jahanpur zaprzeczył tym doniesieniom. - W Iranie nie było przypadków koronawirusa - powiedział.

Lawinowo rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W środę rano mowa już o 45 183 przypadkach, z czego 39 nowych przypadków zakażenia stwierdzono na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, który cumuje w pobliżu portu w Jokohamie. Tym samym liczba osób zakażonych na statku wzrosła do 174.

Koronwirus w Polsce? Jest podejrzenie w Markach

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Finlandię.

Potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia koronawirusem w poszczególnych krajach Europy.

W Polsce dotąd nie stwierdzono obecności tego wirusa. 2 lutego we Wrocławiu wylądowały samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhan. Pasażerowie trafili na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Wszyscy byli już dwukrotnie badani na obecność koronawirusa i wszystkie badania były negatywne, wykluczyły zakażenie. Kwarantanna zgodnie z planem zakończy się prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia. Nowe podejrzenie zakażenia koronawirusem pojawiło się natomiast w Markach.

Koronawirus ma nową nazwę

Przypomnijmy, że we wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że koronawirus został nazwany oficjalnie Covid-19. Wcześniej przyjmowano oznaczenie 2019-nCoV. Dyrektor generalny WHO dodał, że pierwsza szczepionka przeciwko koronawirusowi ma być dostępna za 18 miesięcy.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

