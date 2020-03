Koronawirus: Więcej ofiar we Włoszech niż Chinach. Zatrważający wzrost

Na koronawirusa we Włoszech zmarło już więcej ludzi niż w Chinach, skąd wirus rozprzestrzenił się na świat. Tylko w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych wzrosła we Włoszech do 3405.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Włochy wykrwawiają się w walce z koronawirusem. Najwięcej ofiar pandemii Covid-19 jest właśnie w tym kraju. Śmiertelność nie tyle spada, co wręcz rośnie. Zatrważający bilans podały dziś służby tego kraju.

Tylko w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych na nowego koronawirusa wzrosła o 427 osób. W liczbie ofiar Włosi wyprzedzili już Chińczyków

- ogłosił w czwartek szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli.

Dramat w Lombardii, najwięcej zakażeń w Mediolanie

Do tego zanotowano we Włoszech 4480 nowych zakażeń (łącznie ponad 33 tys.). Od początku kryzysu wyleczono we Włoszech 4400 chorych. W Chinach, według statystyk WHO, zmarło 3242 osób, a ponad 81 tys. zaraziło się nowym wirusem.

Najtrudniejsza sytuacja jest w północnym regionie kraju, w Lombardii. Zmarło w nim blisko 2,2 tys. osób. Z kolei w ciągu jednego dnia najwięcej zakażeń odnotowano w Mediolanie (600 przypadków).

RadioZET.pl/PAP