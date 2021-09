Powrót do szkół w Holandii przyczynił się do rozprzestrzeniania koronawirusa. Jeden na osiem przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 miał miejsce w szkole – wynika z ustaleń dziennika "Trouw".

Rok szkolny 2021/2022 trwa, a szkoły już stają się ogniskami rozprzestrzeniania koronawirusa. Niepokojące informacje płyną z Holandii, gdzie każdego dnia dziesiątki klas są odsyłane do domów ze względu na infekcje – wskazuje gazeta "Trouw", powołując się na centralę publicznych przychodni GGD GHOR.

Koronawirus atakuje szkoły. Liczba zakażeń wśród dzieci gwałtownie rośnie

Również z raportów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) wynika, iż coraz częściej dochodzi do zakażeń w szkołach. Cotygodniowy raport RIVM pokazuje, że liczba zachorowań na Covid-19 wśród dzieci gwałtownie wzrosła, podczas gdy całkowita liczba infekcji w kraju pozostała praktycznie taka sama w porównaniu do tygodnia wcześniej. Wzrost jest najsilniejszy w grupie wiekowej od 5 do 9 lat.

''Spośród wszystkich przypadków zakażeń koronawirusem, w których GGD był w stanie wyśledzić źródło infekcji, jeden na osiem przypadków zakażenia koronawirusem miał miejsce w szkole'' – czytamy w ''Trouw''.

Jak informuje Holenderska Agencja Prasowa (ANP), w prowincji Utrecht (centralna Holandia - red.), codziennie dziesięć do piętnastu klas jest wysyłanych do domu z powodu pozytywnych testów na obecność wirusa. W Hadze i jej okolicach 34 klasy szkół podstawowych zostały odesłane do domu w pierwszym tygodniu września, informuje GGD w Hadze.

RadioZET.pl/PAP - Andrzej Pawluszek