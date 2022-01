Jedna czwarta obecnie zakażonych koronawirusem we Włoszech ma poniżej 20 lat - poinformowało w poniedziałek tamtejsze stowarzyszenie pediatrów. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w szpitalach w tym państwie leczono 800 chorych na COVID-19 z tej grupy wiekowej.

Koronawirus doprowadza do COVID-19, również w ciężkim przebiegu choroby, coraz więcej młodych ludzi. We Włoszech już co czwarte zakażenie wykrywane jest u osoby przed 20. rokiem życia.

O ile na początku epidemii nowa choroba uderzała głównie w osoby starsze, to po blisko dwóch latach jej trwania coraz częściej ciężkie powikłania covidowe obserwuje się u młodszych pokoleń.

Koronawirus częściej atakuje młodych. Co czwarty chory nie ma 20 lat

We Włoszech, na tydzień przed otwarciem większości szkół po feriach, prezes stowarzyszenia pediatrów Annamaria Staiano zaznaczyła, że przypadki koronawirusa wśród dzieci i młodzieży stale rosną w znaczący sposób. Największy wzrost notuje się w grupie między 16. a 19. rokiem życia. Tłumaczy się to także tym, że wiele z tych osób nie otrzymało jeszcze trzeciej dawki szczepionki.

Staiano zwróciła uwagę na to, że nie ma jeszcze masowego zainteresowania szczepieniami dzieci w wieku od 5 do 11 lat, rozpoczętymi w grudniu. Dotychczas zaszczepiono 340 tysięcy z 3 milionów najmłodszych, to zaledwie 9 procent.

Pediatrzy wyrażają optymizm, że w najbliższym czasie więcej rodziców, którzy woleli poczekać, zdecyduje się zaszczepić dzieci z powodu szerzenia się bardzo zaraźliwego wariantu Omikron. W szpitalu w Turynie przebywa miesięczny noworodek chory na COVID-19.

RadioZET.pl/PAP Sylwia Wysocka