Białoruś: Łukaszenka się "długo zastanawiał", ale defilady 9 maja nie odwoła

Alaksandr Łukaszenka nie odwoła zaplanowanej na 9 maja defilady wojskowej. "Nie możemy odwołać defilady. Po prostu nie możemy. Długo się nad tym zastanawiałem” – oświadczył Łukaszenka podczas narady, poświęconej organizacji obchodów 9 maja oraz sytuacji epidemicznej w kraju.

Prezydent Białorusi dodał, że nie chce, by władze kraju zostały posądzone o to, że zrezygnowały z defilady, ponieważ „się wystraszyły”.

To emocjonalna, bardzo ideologiczna sprawa. Ci ludzie (w czasie wojny- PAP) umierali, być może także od wirusów, i z powodu innych chorób. Umierali za nas, jak patetycznie by to brzmiało