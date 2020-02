Koronawirus budzi coraz większy postrach w Europie. Polski rząd zapewnia, że wirus z Chin nie dotarł jeszcze do naszego kraju, pierwsze przypadki zarażenia potwierdzają natomiast kraje sąsiadujące z Polską. Mowa o Litwie i Białorusi.

Koronawirus w szybkim tempie rozprzestrzenia się po Europie. Najbardziej niespokojna sytuacja epidemiologiczna jest we Włoszech. Tam w ciągu ostatniej dobry nastąpił wyraźny wzrost liczby zakażeń Covid-19, a w piątek rano mowa już o 650 przypadkach zarażenia i 17 ofiarach śmiertelnych.

Wirusa, za którego epicentrum uważa się chińskie miasto Wuhan, jak dotąd nie potwierdzono w Polsce. Pierwsze przypadki pojawiły się jednak u naszych sąsiadów. W piątek o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem poinformowało ministerstwo zdrowia Białorusi. "Chcielibyśmy poinformować, że testy przeprowadzone 27 lutego w centrum epidemiologii i mikrobiologii wykazały obecność koronawirusa Covid-19 u jednego ze studentów z Iranu" - przekazał resort.

Wcześniej pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19 potwierdziła też Litwa. Zainfekowana to 39-letnia kobieta, która w poniedziałek wróciła z Werony na północy Włoch. Kobieta uczestniczyła we Włoszech w konferencji, a po niej przyleciała do Kowna na południu Litwy - sprecyzował na konferencji prasowej minister zdrowia tego kraju Aurelijus Veryga. Jak dodał, pasażerowie siedzący obok niej w sąsiednich rzędach zostaną przebadani na obecność koronawirusa.

Przypomnijmy, że koronawirus jest też obecny w Niemczech. W czwartek zdiagnozowano tam 18 nowych przypadków zakażenia.Tym samym w kraju obecnie są 44 osoby będące nosicielami wirusa Covid-19.

RadioZET.pl/PAP/ECDC/WHO