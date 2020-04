Koronawirus. W lodówce zabrakło piwa. 93-latka wpadła na nietypowy pomysł

93-latce ze Stanów Zjednoczonych skończyło się ulubione piwo. Nie mogła wyjść go kupić z powodu szalejącego koronawirusa. Kobieta postanowiła w nietypowy sposób poprosić o dostawę napoju.

Koronawirus szybko rozprzestrzenia się po całym świecie. Na COVID-19 umiera coraz więcej ludzi. Na SARS-CoV-2 najbardziej narażone są osoby w podeszłym wieku, a także chorujące. W związku z tym ta grupa ludzi powinna ograniczyć wyjścia z domu do minimum.

Tak było też w przypadku jednej z seniorek ze Stanów Zjednoczonych. Olive Veronesi z Pensylwanii na czas pandemii została w domu. Pewnego dnia w jej domu zabrakło piwa. Aby zdobyć swój ulubiony napój, 93-latka wpadła na nietypowy pomysł.

Rezolutka seniorka wzięła kartkę i napisała na niej wielkimi literami "I need more beer", co oznacza "Potrzebuję więcej piwa". Z takim szyldem kobieta stanęła w oknie swojego domu. Efekt akcji przerósł chyba oczekiwania kobiety. Stała się ona sławna w sieci, jej apel zauważyło wiele ludzi oraz producent ulubionego piwa. Jak podaje "Super Express", emerytce producent obiecał szybkie i dożywotnie dostawy napoju.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/Super Express