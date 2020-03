Stół zastawiony potrawami, różnymi rodzajami alkoholu, głośna muzyka, 25 osób i bawiące się wokół dzieci - taki widok ukazał się oczom funkcjonariuszy, którzy przyjechali z interwencją do jednego z domów w Derby (Wielka Brytania). W środku pandemii koronawirusa grupa osób postanowiła najprawdopodobniej urządzić sobie imprezę - donoszą zagraniczne portale. Uwagę zwracają szczegóły, które widać na zdjęciu z całego zajścia. Wiele bowiem wskazuje na to, że za incydent odpowiedzialni są nasi rodacy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W Wielkiej Brytanii obowiązują ścisłe zasady, związane z tragicznymi skutkami koronawirusa. Wychodząc z domu należy utrzymać pomiędzy sobą co najmniej 2 metry odstępu, a samo opuszczanie miejsca zamieszkania jest możliwe tylko w podstawowej potrzebie: pójścia po zakupy, do apteki, pracy czy do lekarza. Warto podkreślić, że obecnie Wielka Brytania zmaga się z wyjątkowo dramatycznym bilansem Sars-Cov-19.393 nowych zgonów z powodu koronawirusa zanotowano w ciągu poprzedniej doby w całym kraju, wynika z danych przedstawionych we wtorek przez służby medyczne w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa. To zdecydowanie największa liczba od początku epidemii, dotychczas najgorszy dobowy bilans zgonów miał miejsce między czwartkowym, a piątkowym popołudniem, gdy zmarło 260 osób.

Impreza w środku pandemii

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę ze skali zagrożenia. Jak relacjonował polonijny portal w Wielkie Brytanii Emito.net (o sprawie informowały również BBC i Sky News), kilka osób w Derby (UK) postanowiło urządzić w domu imprezę – najprawdopodobniej miało to być spotkanie wielkanocne, chociaż zagraniczne portale piszą też o imprezie karaoke.

O całym incydencie policję zawiadomili sąsiedzi, skarżąc się na dźwięki głośnej zabawy. Kiedy funkcjonariusze pojawili się pod wskazanym adresem, ich oczom ukazał się zaskakujący widok – stół uginający się od jedzenia i alkoholu, przy którym siedziało 25 osób a wokół bawiły się dzieci. Wszystko przy muzyce rozkręconej na cały regulator – czytamy na zagranicznym portalu.

Policjanci natychmiast zainterweniowali i kazali wszystkim imprezowiczom się rozejść. Nie informowano jaka kara spotka organizatora i uczestników całej zabawy.

"Spójrzcie, jak i czym zastawiony jest stół"

Brytyjka policja nie ujawniła żadnych danych na temat niepokornych obywateli, jednak sieć obiegły zdjęcia ze zdarzenia…które mówią same za siebie. Produkty, które widać na stole, jednoznacznie wskazują na to, że imprezę z dużą dozą prawdopodobieństwa zorganizowali Polacy. Na niektórych forach pojawiły się komentarze:

Spójrzcie, jak i czym zastawiony jest stół, a odpowiedź nasuwa się sama

- czytamy.

Na załączonej fotografii dojrzeć można popularny sok Garden Costa z polskimi napisami an etykiecie oraz papierosy, również z polskimi napisami na pudełku.

RadioZET/Twitter/Emito.net/bbc.com/SkyNews