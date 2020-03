O liście, który dr James Robb miał wysłać do swoich przyjaciół, pisze portal Onet. Patolog i wirusolog molekularny – badający koronawirusy od dawna – napisał prywatną wiadomość, która ekspresowym tempie rozeszła się po sieci. Zawiera ona liczne rady, jak chronić się przed zakażeniem groźnym Covid-19. Pojawiają się tam również wskazówki, które mogą budzić specyficzne odczucia – nie wszystkie bowiem zbiegają się z narracją WHO na temat zapobiegania zakażeniu.

Dr Robb w swoim liście uwzględnia rodzaje zachowań, zalecenia oraz środki ostrożności, które należy podejmować w sezonie grypowym. Zdaniem wirusologa, sprawdzają się one także w przypadku gdy mamy do czynienia z koronawirusem. Jak czytamy na Onecie, ekspert sam się do nich stosuje.

Ekspert wymienił co należy robić, by uniknąć zakażenia

W punkcie pierwszym, specjalista zdecydowanie odradza uścisk dłoni na powitanie i zastąpienie tego gestu innym – np. skinieniem głową.

Po drugie, według amerykańskiego wirusologa w dobie szalejącej epidemii nie należy dotykać wszelkiego rodzaju przycisków powszechnego użytku – czyli np. guzików w windzie, przycisków "stop" w autobusach, włączników światła – otwartą ręką, tylko "kostką zgiętego palca” – czytamy w Onecie. Warto też mieć ze sobą rękawiczki jednorazowe i używać ich podczas np. tankowania samochodu.

Podobne zalecenie dotyczy klamek i drzwi w miejscach publicznych – takich jak np. miejska toaleta. Dr Robb radzi, by otwierać je wyłącznie zamknięte pięścią lub za pomocą ruchu biodra – byle tylko nie obejmować klamki całą dłonią.

Ponadto ekspert zaleca noszenie ze sobą dezynfekujących chusteczek i przecieranie nimi rzeczy codziennego użytki w miejscach publicznych, takich jak np. wózki zakupowe w supermarkecie. Nie należy zapominać również o wycieranie nimi rąk.

Jednym z najważniejszych czynników prewencyjnych jest oczywiście mycie rąk mydłem. Należy robić od 10 do 20 sekund – jeżeli nie mamy możliwości umycia rąk, powinniśmy zawsze mieć przy sobie płyn dezynfekujący (lub chusteczki) na bazie alkoholu w stężeniu 60 procent. Ręce należy myć od razu bezpośrednio po powrocie do domu, szczególnie gdy wcześniej przebywaliśmy w zatłoczonym miejscu, dotykaliśmy przedmiotów i mieliśmy kontakt z innymi ludźmi.

Dr Robb doradza również, aby środki dezynfekujące mieć pod ręką – czyli np. zaraz przy wejściu do domu i w aucie.

Kolejny punkt dotyczy zakrywania ust w trakcie kichania lub kaszlu. Jednak wirusolog podkreśla, że najlepiej zakrywać je łokciem pamiętając jednocześnie o tym, że koronawirus potrafi pozostać na ubraniu i przenosić się dalej nawet przez tydzień – czytamy w Onecie. Dr Robb wymienia także przedmioty, które w dobie epidemii warto mieć przy sobie. Są to:

- maseczki chirurgiczne jednorazowe

- lateksowe lub nitrylowe rękawiczki

- cynk w tabletkach, ponieważ – jak twierdzi dr Robb – tabletki zawierające ten pierwiastek hamują rozmnażanie się wirusa w organizmie. List zawiera instrukcję, która mówi iż pigułki takie należy brać kilka razy dziennie jeśli wystąpią objawy infekcji. Zalecenie to jednak budzi kontrowersje – ze względu na szczegółowość instrukcji i wskazanie konkretnej firmy preparatu – dowiadujemy się z Onetu.

Koronawirus w Polsce

W Polsce obecnie jest 17 potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia przypadków zachorowań wywołanych koronawirusem. Najwięcej przypadków jest w Chinach - ponad 80 000, Korei Południowej - ponad 6 tys. oraz Włoszech - prawie 4 tys. Liczne przypadki zachorowań potwierdzono również w Iranie, Japonii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych. W prawie każdym państwie europejskim pojawiły się już przypadki zachorowań wywołanych koronawirusa. Najwięcej - poza Włochami - we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Koronawirus z Wuhan

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

