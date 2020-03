Turysta z Niemiec, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, zmarł w Egipcie - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Kairze. To pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł w wyniku Covid-19 i pierwsza osoba, która zmarła z powodu koronawirusa w Egipcie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Turysta z Niemiec, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, zmarł w Egipcie - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Kairze. To pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł w wyniku Covid-19 i pierwsza osoba, która zmarła z powodu koronawirusa w Egipcie.

Egipski resort zdrowia oznajmił, że 60-letni mężczyzna został zabrany do szpitala 6 marca, po przyjeździe z Luksoru do Hurghady. Miał gorączkę. Trafił na oddział intensywnej terapii, odmówił przeniesienia do innego szpitala, w którym zostałby odizolowany.

W Niemczech do niedzieli potwierdzono ponad 950 przypadków zakażenia koronawirusem, a w Egipcie - 48. W RFN nie odnotowano dotąd zgonów z powodu Covid-19.

Koronawirus z Wuhan

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.

RadioZET.pl/PAP