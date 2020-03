Jest potencjalna szczepionka na koronawirusa? Testy na ludziach już we wrześniu

To będzie przełom w walce z pandemią koronawirusa? Wiele może na to wskazywać. Jeden z koncernów właśnie obwieścił, że jest w posiadaniu potencjalnej szczepionki na Sars-Cov-19. Przy optymistycznym scenariuszu można założyć nawet, że trafi ona do sprzedaży na początku następnego roku. Firma zaznacza też, że jej cena nie będzie wygórowana, a testy na ludziach rozpoczną się już we wrześniu.