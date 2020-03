Kilka linii lotniczych - w związku z zagrożeniem, związanym z szalejącą epidemią śmiercionośnego koronawirusa - podjęło decyzję o bezpłatnej zmianie rezerwacji lotów, które wykupiono w terminie do końca marca 2020 r. Przypomnijmy, że wcześniej loty np. do Włoch odwołały linie lotnicze Ryanair i Wizzair.

W związku z epidemią koronawirusa, linie Emirates, Air France i KLM umożliwiają bezpłatną zmianę rezerwacji lotów dla biletów lotniczych wydanych do końca marca br.- poinformowały w poniedziałek linie. Emirates lata bezpośrednio z Warszawy do Dubaju, Air France do Paryża, a KLM do Amsterdamu.

Jak poinformowano w komunikacie linii Emirates:

Linie Emirates oferują pasażerom większą elastyczność, wprowadzając nowe zasady zmiany rezerwacji lotów w przypadku biletów wydanych od 7 marca do 31 marca 2020 r. włącznie, dzięki czemu klienci mogą swobodnie zmienić termin podróży bez dodatkowych opłat za zmianę rezerwacji czy ponowne wydanie biletu Emirates

Jak dodano, pasażerowie mogą przesunąć rezerwację na dowolny termin w ciągu 11 miesięcy, w tej samej klasie rezerwacyjnej.

W stosownych przypadkach może obowiązywać inna taryfa. Nowe zasady obejmują wszystkie kierunki w siatce połączeń Emirates Emirates

Zmiany rezerwacji lotów w okresie 7-31 marca można dokonać w biurach podróży lub przez centrum obsługi klienta Emirates pod numerem +971 600 555555.

W komunikacie przekazano, że Emirates podejmą specjalne środki ostrożności podczas czyszczenia samolotów, wdrażając procedury dezynfekcji po przylocie z kierunków w największym stopniu dotkniętych wirusem COVID-19.

"W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia przypadku choroby zakaźnej na pokładzie, niezwłocznie zostaną wysłane specjalne zespoły, które gruntownie wyczyszczą i odkażą wszystkie kabiny danego samolotu silniejszymi, zalecanymi środkami chemicznymi. We wszystkich samolotach swojej floty linie Emirates stosują filtry HEPA, które usuwają ponad 99 proc. wirusów we wnętrzu kabiny. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem na pokładzie, przewoźnik wymieni wszystkie filtry HEPA w danym samolocie"

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, także Air France i KLM wprowadziły możliwość dokonywania bezpłatnych zmian w zarezerwowanych podróżach.

Nowe zasady dobrowolnych zmian w rezerwacjach dotyczą wszystkich ważnych biletów wystawionych przez Air France i KLM do 31 marca 2020, na podróże w terminie od 3 marca 2020 do 31 maja 2020 r Air France

Jak dodano, pasażerowie mogą poprosić o zmianę rezerwacji lub kupon na przelot w późniejszym terminie (szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych obu linii).

W przypadku zmiany rezerwacji na przelot w wyższej taryfie, obowiązuje dopłata w wysokości różnicy taryfowej (jeżeli istnieje). Zmiana rezerwacji i wystawienie nowych biletów musi nastąpić przed 31 maja 2020 r. Air France

Linie zastrzegły, że zasady te stanowią uzupełnienie i nie zastępują wcześniej ustalonych zasad, obowiązujących dla podróży do/z Chin, Korei, Singapuru i Włoch.

Air France lata bezpośrednio z Warszawy i Wrocławia do Paryża. KLM bezpośrednio z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia do Amsterdamu.

Lufthansa zmienia rezerwacje biletów

W sobotę LOT poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa, umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży pasażerom posiadającym bilet zakupiony przed 31 marca br. na lot od 6 marca do 24 kwietnia br. Rejs z nową datą musi się odbyć do 31 grudnia br. warunkiem jest zachowanie m.in. tej samej trasy.

Na zmianę rezerwacji biletu zdecydowała się także Lufthansa.

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group, czyli Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Air Dolomiti, wprowadzają dla swoich klientów bardziej elastyczne możliwości zmiany rezerwacji Lufthansa

Jak przekazał niemiecki przewoźnik, Lufthansa Group odstąpi od opłat za zmianę rezerwacji biletów zakupionych od 6 marca do 31 marca 2020 r. Pasażerowie będę mieli możliwość jednorazowej zmiany terminu podróży na dowolną datę przed 31 grudnia 2020 roku - niezależnie od tego, jaki bilet kupili.

Koronawirus w Polsce

W Polsce obecnie jest 16 potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia przypadków zachorowań wywołanych koronawirusem. Najwięcej przypadków jest w Chinach - ponad 80 000, Korei Południowej - ponad 6 tys. oraz Włoszech - prawie 4 tys. Liczne przypadki zachorowań potwierdzono również w Iranie, Japonii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych. W prawie każdym państwie europejskim pojawiły się już przypadki zachorowań wywołanych koronawirusa. Najwięcej - poza Włochami - we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Koronawirus z Wuhan

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

