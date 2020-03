Najnowszy bilans koronawirusa na świecie. Coraz więcej ofiar śmiertelnych

87 tysięcy przypadków zakażenia, w tym prawie trzy tysięcy ofiar śmiertelnych - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa na świecie. Z kolei liczba zgonów z powodu Covid-2019 we Włoszech wciąż rośnie. Natomiast drugi już przypadek zarażenia koronawirusem odnotowano na terenie Belgii.

Według najnowszego komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego na całym świecie zanotowano ponad 87 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem.

Prawie trzy tysiące ludzi zmarło - najwięcej, bo 2870 w samych Chinach. W Europie najwięcej ofiar koronawirusa jest we Włoszech.

W związku z zagrożeniem, GiS odradza podróże do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Polskie Linie Lotnicze LOT do odwołania zawiesiły rejsy do Chin.

34 ofiary śmiertelne koronawirusa we Włoszech

Do 34 wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech w związku z koronawirusem - ogłosił w niedzielę rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borelli. Zakażonych jest obecnie w całym kraju 1577 osób. Łączna liczba potwierdzonych dotąd przypadków to 1694.

W ciągu doby zmarło pięć następnych osób. Zastrzega się, że były one już obciążone innymi chorobami.

Liczba 1694 potwierdzonych dotąd we Włoszech przypadków obejmuje obecnie zakażonych, zmarłych i 83 osoby już wyleczone.

Najwięcej przypadków notuje się w Lombardii. Jest ich tam ponad 980. W regionie tym zmarły 24 osoby.

We włoskich szpitalach przebywa obecnie 693 chorych, w tym 140 na oddziałach intensywnej terapii.

W sobotę informowano o 29 przypadkach śmiertelnych w kraju oraz o 1128 zakażonych.

Na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie przedstawiciel Krajowego Instytutu Zdrowia zwrócił uwagę na to, że wszystko wskazuje na to, że wirus krążył we Włoszech już od połowy stycznia, a więc na ponad miesiąc przed wybuchem obecnego kryzysu.

W niedzielę poinformowano o odwołaniu dwóch dużych wydarzeń we Włoszech, zapowiedzianych na marzec. To międzynarodowy festiwal filmowy w Bergamo w Lombardii, którego gościem specjalnym miał być polski reżyser Jerzy Skolimowski. Impreza ma się odbyć w maju. Na listopad przełożono zaś spotkanie w Asyżu na temat ekonomii według papieża Franciszka. Miało się ono rozpocząć 26 marca.

Drugi osoba zakażona koronawirusem w Belgii

Obecność koronawirusa stwierdzono w niedzielę w Antwerpii u Belgijki, która wróciła z Francji. To drugi przypadek w kraju. Belgijski rząd wezwał do zachowania szczególnej czujności.

Kobieta zgłosiła się na kontrolę, ponieważ nie czuła się dobrze, a wynik testu wykazał obecność wirusa. Obecnie przebywa w szpitalu uniwersyteckim w Antwerpii. Jej stan nie jest poważny.

Wiemy, kim jest pacjentka, gdzie przebywała i z kim się kontaktowała. Próbujemy spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa Marc Van Ranst, wirusolog

Rząd nie zdecydował się dotąd na podjęcie konkretnych działań w związku z epidemią. „Próbujemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa w naszym kraju, ale z pewnością nie zamierzamy z wyprzedzeniem zamykać szkół” - powiedziała minister zdrowia Maggie De Block.

W poniedziałek odbędą się konsultacje z regionami dotyczące sposobu radzenia sobie z kryzysem. Rząd belgijski podkreślił, że w przypadku wystąpienia objawów takich jak kaszel i wysoka gorączka należy zadzwonić do lekarza.

Rząd zaapelował do podróżnych powracających z regionów Lombardia, Emilia-Romania i Wenecja Euganejska w północnych Włoszech o zachowanie szczególnej czujności.

