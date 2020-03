Według portalu worldometers.info, całkowita liczba zakażonych koronawirusem na świecie wynosi 683 694, ofiar śmiertelnych 32 156, a osób wyleczonych 146 396 (statystyki na niedzielę 29.03. 2020r., godz. 14:30). A jak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach?

Wlk. Brytania: 1228 zgonów z powodu koronawirusa

Liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 209 i wynosi 1228 - poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.Bilans nowych zgonów obejmuje okres między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę.

Jest on nieco niższy niż ten podany w sobotę, obejmujący poprzednie 24 godziny, gdy zmarło 260 osób, co było jak do tej pory największą liczbą od początku epidemii. Spośród 209 nowych zgonów 190 miało miejsce w Anglii, 10 w Walii, sześć w Irlandii Północnej, zaś jeden w Szkocji (lokalizacji dwóch pozostałych zgonów jeszcze nie podano).

W przypadku Walii i Irlandii Północnej oznacza to największy dobowy wzrost liczby zgonów od początku epidemii. Łączny bilans ofiar śmiertelnych w poszczególnych częściach składowych Zjednoczonego Królestwa to co najmniej 1116 w Anglii, 48 w Walii, 41 w Szkocji i 21 w Irlandii Północnej.

Hiszpania: kolejny drastyczny wzrost liczby zgonów

O 838 wzrosła w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Tym samym liczba zgonów z powodu Covid-19 wzrosła do 6 528. W Hiszpanii zakażonych jest ponad 78 tysięcy osób.

W sumie od początku epidemii koronawirusa zainfekowanych zostało 78 797 osób - przekazało ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 6549 nowych przypadków zakażenia.

Holandia: liczba zakażonych przekroczyła 10 tysięcy

Liczba zakażonych koronawirusem w Holandii przekroczyła w niedzielę 10 tysięcy - podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Liczba zakażeń wzrosła w ciągu doby o 1104, czyli o 11 proc., do 10 866. W tym samym okresie zmarły 132 zakażone osoby.

W publikowanym codziennie raporcie RIVM przekazał, że po uwzględnieniu zgonów z ostatniej doby w Holandii od początku epidemii zarejestrowano dotąd 771 ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa.

Belgia kolejny przypadki zakażenia koronawirusem

1702 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 867 pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, całkowita liczba zakażeń powyżej 10 tysięcy i 431 zgonów - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Belgii. Dane opublikowało w niedzielę centrum kryzysowe ds. Covid-19.

Z danych centrum wynika, że w ciągu minionych 24 godzin z powodu koronawirusa zmarło 78 osób. 1702 testów dało pozytywny wynik, przez co ogólnie w Belgii odnotowano 10 836 osób zakażonych.

Słowenia: 11 ofiar śmiertelnych

W Słowenii z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 11 osób, w tym dwie w ciągu ostatniej doby. Liczba osób zakażonych wzrosła w tym okresie o 46 i obecnie wynosi 730 - przekazało w niedzielę biuro prasowe rządu.

W sobotę przeprowadzono w Słowenii testy na koronawirusa u 997 osób, w piątek u 1387, a w czwartek u 1075. Liczba hospitalizowanych pacjentów zwiększyła się w sobotę do 101. 23 z nich przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Sytuacja w Bułgarii

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Bułgarii wyniosła 346 w niedzielę po południu, po odnotowaniu ośmiu nowych przypadków w Sofii. Po śmierci kolejnych dwóch zainfekowanych osób ogólny bilans ofiar śmiertelnych to osiem - wynika z najnowszych danych.Wyleczonych po pobycie w szpitalu jest 14 osób.

RadioZET.pl/PAP/worldometers.info