Według statystyk worldometers.info, na chwilę obecną - piątek rano - liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła na całym świecie 536 tys. osób. Zanotowano też ponad 24 tys. ofiar śmiertelnych oraz ponad 124 tys. przypadków wyleczenia.

USA z największą liczbą zakażeń w przeliczeniu na kraj

Co najmniej 246 osób zakażonych koronawirusem zmarło w czwartek w USA – podała telewizja CNN. Tym samym od początku epidemii Covid-19 w tym kraju zmarło prawie 1200 osób. Od czwartku to w USA jest najwięcej wykrytych przypadków Covid-19 na świecie - ponad 83 tys.

Stany Zjednoczone wyprzedziły pod tym względem Chiny, gdzie epidemia pojawiła się w pierwszej kolejności w grudniu ub.r., i mają najwięcej zainfekowanych na świecie. Jak natomiast wygląda sytuacja w innych krajach?

Czechy: wzrasta bilans ofiar śmiertelnych

Czeskie ministerstwo zdrowia podało w piątek, że w kraju wykryto dotąd 2062 zakażeń nowym koronawirusem, w tym 259 w ciągu ostatniej doby. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w kraju do dziewięciu, po śmierci w czwartek kolejnych trzech osób.

Jedna z ostatnich trzech ofiar śmiertelnych to 80-letni pacjent ze szpitala w Hradcu Kralove, u którego przed kilkoma dniami testy potwierdziły obecność koronawirusa. Kolejne dwie to kobiety z jednego domu dla seniorów w praskiej dzielnicy Michle.

Ministerstwo zdrowia podało, że w ciągu doby koronawirusa stwierdzono u kolejnych 259 osób. W czwartek wykonano najwięcej testów od wybuchu epidemii w ciągu jednego dnia – 4429. Lekarze informują o 10 wyleczonych osobach.

Irlandia: 10 zgonów w ciągu doby

Dziesięć osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Irlandii z powodu koronawirusa, podało w czwartek wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. To ponad dwa razy więcej niż wynosiła dotychczasowa liczba zgonów.

To także pierwszy przypadek, gdy w ciągu jednego dnia zmarły więcej niż dwie osoby. Liczba zgonów w Irlandii wynosi obecnie 19. Jak podało ministerstwo zdrowia, wśród zmarłych jest 13 mężczyzn i sześć kobiet, zaś ich średnia wieku to 79 lat.

W czwartek wykryto 255 nowych zakażeń, co również jest największą liczbą od początku epidemii. Czwartek jest zarazem czwartym kolejnym dniem, w którym liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa przekracza 200. Łącznie jest ich w Irlandii już 1819.

W RPA najwięcej zakażeń w Afryce

Dwie osoby zmarły w Republice Południowej Afryki w wyniku infekcji koronawirusem - poinformowały w piątek władze tego kraju. To pierwsze odnotowane ofiary śmiertelne epidemii w RPA. Minister zdrowia Zweli Mkhize poinformował, że obie zmarłe osoby były mieszkańcami Prowincji Przylądkowej Zachodniej, gdzie mieści się Kapsztad.

RPA ma najwięcej potwierdzonych przypadków koronawirusa na całym kontynencie. W piątek bilans zakażonych przekroczył 1 tys., co stanowi prawie trzecią część wszystkich chorych w Afryce.

Meksyk: 110 przypadków w ciągu 24 godzin

110 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w czwartek czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju. Do 585 wzrosła tym samym liczba zainfekowanych.

Od początku epidemii w Meksyku zmarło osiem osób, w tym dwie w ciągu ostatnich 24 godzin. Pierwsze przypadki zakażenia zarejestrowano pod koniec lutego. Ale - jak podaje agencja Associated Press - testy na koronawirusa są wykonywane znacznie rzadziej niż w USA.

Tajlandia: 91 nowych przypadków, kolejna ofiara śmiertelna

W Tajlandii w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano koronawirusa u 91 kolejnych osób, zarejestrowano też jedną nową ofiarę śmiertelną. Tym samym nowy bilans epidemii podany w piątek przez tajlandzkie władze to 1136 zakażonych i pięć zmarłych osób.

Jak podaje Reuters, spośród nowo zdiagnozowanych osób 30 udało się powiązać z 19 wcześniej zidentyfikowanymi chorymi. Od początku epidemii 97 pacjentów powróciło do zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza restrykcje

W Polsce potwierdzono dotychczas 1244 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób. Przypomnijmy też, że 13 marca wprowadzono w kraju stan zagrożenia epidemicznego, a tydzień później stan epidemii. Zdecydowano o zamknięciu m.in. lokali gastronomicznych (z wyłączeniem usług na wynos i na dowóz), placówek oświatowych oraz kulturalnych. Ograniczono też działalność galerii handlowych (mogą w nich działać jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie).

Rząd odwołał także wszelkie imprezy masowe, ograniczył limit zgromadzenia podczas obrzędów religijnych do 5 osób (nie licząc osób odprawiających dany obrzęd), zawiesił międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe oraz zamknął granice dla cudzoziemców. Dla obywateli polskich wracając zza granicy obowiązuje natomiast 14-dniowa kwarantanna.

20 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zawieszenie lekcji w szkołach zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie, a uczniowie wrócą do szkół najwcześniej po Wielkanocy. Przekazano też wówczas, że kary za złamanie przymusowej kwarantanny wzrastają z 5 do 30 tysięcy złotych. 24 marca rząd zaostrzył kwarantannę i wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się. Od teraz z domu można wychodzić jedynie w ramach podstawowych potrzeb (zakupy, praca, pomoc rodzinie, krótki spacer), nie wolno się również gromadzić w więcej niż dwie osoby (chyba, że są to członkowie jednej rodziny).

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/worldometers.info