Koronawirus szaleje na wycieczkowcu. Na pokładzie są Polacy

Koronawirus z Wuhan, którego oficjalna nazwa to Covid-19, zabił już co najmniej 1 873 osób (dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 18 lutego, godz. 9:00). Tylko w ciągu ostatniej doby zmarły 102 zakażone osoby. Lawinowo rośnie też liczba zakażeń koronawirusem. W poniedziałek mowa już o 73 335 osobach zarażonych. Według opinii lekarzy łącznie ponad 8 tysięcy pacjentów jest w stanie ciężkim, a 1 700 w stanie krytycznym.

Wiele z zakażonych to członkowie personelu medycznego. Kilka dni temu informowaliśmy o śmierci lekarza Li Wenlianga ze szpitala w Wuhan, który jeszcze w grudniu ostrzegał przed możliwą epidemią koronawirusa, a później za straszenie i "szerzenie plotek" o groźnym wirusie został aresztowany. We wtorek media obiegła informacja, że zmarł również dyrektor szpitala w Wuhan. Zaraził się koronawirusem od pacjenta.

Koronawirus na wycieczkowcu, wśród pasażerów są Polacy

Tego samego dnia poinformowano o kolejnej fali zakażeń na objętym kwarantanną japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, który cumuje w porcie w Jokohamie. Chodzi o 88 przypadków. Tym samym liczba zakażonych koronawirusem COVID-19 na statku wzrosła do 542.

Na pokładzie Diamond Princess, który wypłynął z japońskiej Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego, utknęło ponad 3 600 osób, w tym 2 666 pasażerów z 50 krajów. Jest wśród nich trzech Polaków. W ubiegłym tygodniu polskie MSZ informowało, że nie wykryto u nich koronawirusa.

fot. PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Według dotychczasowych ustaleń łańcuch zarażeń na wycieczkowcu rozpoczął się od obywatela Chin w starszym wieku, u którego po raz pierwszy wykryto koronawirusa. Został on wysadzony na ląd w Hongkongu. Po powrocie statku do Jokohamy władze zarządziły dwutygodniową kwarantannę, która upływa w środę.

Według japońskiego ministra zdrowia Katsunobu Kato pasażerowie wycieczkowca, u których nie wykryto koronawirusa, będą mogli zacząć opuszczać statek właśnie od środy.

RadioZET.pl/PAP