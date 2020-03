Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Testy na obecność koronawirusa dawały u szpica wynik „lekko pozytywny”, ale na początku nie było jasne, czy rzeczywiście jest zakażony. Wskazywano, że na wyniki badań próbek z pyska i nosa mogła wpłynąć obecność wirusa w środowisku życia zwierzęcia.

Skonsultowano się z ekspertami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz dwóch hongkońskich uniwersytetów, którzy „jednomyślnie zgodzili się, że te wyniki sugerują, iż pies ma niskiego poziomu infekcję i prawdopodobnie jest to przypadek przeniesienia (wirusa) z człowieka na zwierzę” - napisano w komunikacie hongkońskich władz.

U psa nie stwierdzono żadnych objawów związanych z wywoływaną przez koronawirus chorobą Covid-19. Szpic przebywa obecnie na kwarantannie i ma zostać poddany dalszym badaniom. Będzie mógł wrócić do właściciela dopiero, gdy testy dadzą wynik negatywny – dodano.

Koronawirus u zwierząt. Pies zakażony wirusem Covid-19

W ubiegły piątek, gdy pierwszy test dał u szpica wynik „lekko pozytywny”, władze Hongkongu zaleciły 14-dniową kwarantannę psów, kotów i innych ssaków domowych należących do osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Obecnie w izolacji w Hongkongu przebywa oprócz szpica jeszcze inny pies. Zwierzęta zamknięte są w osobnych pomieszczeniach.

Nie ma żadnych dowodów na to, że zwierzęta domowe mogą być źródłem infekcji ani że mogą zachorować na Covid-19. Ich właściciele powinni przestrzegać zasad higieny, ale nie powinni być zbytnio zaniepokojeni i w żadnym razie nie powinni porzucać swoich zwierząt – podkreślił cytowany w komunikacie rzecznik wydziału rolnictwa, rybołówstwa i konserwacji w administracji Hongkongu.

Koronawirus w Polsce i na świecie

Koronawirus w Polsce został potwierdzony przez ministra zdrowia w środowy poranek. Łukasz Szumowski poinformował, że na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze hospitalizowany jest pacjent, u którego wykryto zakażenie wirusem Covid-19 z chińskiego Wuhan. Mężczyzna przyjechał do kraju z Niemiec. Pacjent wrócił z karnawału w Nadrenii Północnej Westfalii. Stan jego zdrowia jest dobry, a przebieg choroby łagodny.

Koronawirus pojawił się w ponad 70 krajach na świecie. Wśród krajów europejskich są to m.in.: Francja, Wielka Brytania, Chorwacja czy Czechy. W Europie najwięcej zachorowań zanotowano we Włoszech, gdzie stwierdzono ponad 2 tys. zakażeń i 79 zgonów. Wirus dotarł także do Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

CZYTAJ TAKŻE: Brak ubezpieczenia a koronawirus - kto zapłaci za badania?

RadioZET.pl/PAP