Akin Abayomi, komisarz ds. zdrowia w Lagos, oświadczył w piątek, że Włoch, który przyleciał służbowo do Nigerii we wtorek z Mediolanu, zachorował dzień później. Przekazał, że władze analizują wszelkie kontakty mężczyzny, od kiedy przybył do Nigerii.

Abayomi precyzował, że zakażony koronawirusem mężczyzna został przewieziony na badania do państwowego ośrodka bezpieczeństwa biologicznego w Lagos. Pacjent przebywa obecnie w szpitalu chorób zakaźnych w Yaba, na przedmieściach Lagos; jest w stabilnym stanie, bez poważnych objawów.

Służby medyczne i sanitarne Nigerii wzmacniają środki, aby wszelki wybuch epidemii w Lagos został opanowany i powstrzymany - zaznaczył. "Chciałbym zapewnić wszystkich mieszkańców Lagos i Nigeryjczyków, że wzmacniamy naszą gotowość od potwierdzenia pierwszych przypadku koronawirusa w Chinach. Wykorzystamy wszystkie zasoby udostępnione przez państwo i rząd federalny, aby zareagować" - powiedział Abayomi.

Wezwał mieszkańców 21-milionowego Lagos, największego miasta Nigerii, do trzymania się z dala od ludzi, którzy kaszlą, oraz do regularnego mycia rąk. Na kontynencie afrykańskim przypadki wirusa potwierdzono już w Egipcie i Algierii.

Koronawirus Covid-19 - tragiczny bilans

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się w grudniu 2019 roku na targu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych koronawirusem zakażone zostały 78 824 osoby, spośród których 2788 zmarło. Koronawirus rozprzestrzenił się na ok. 50 krajów, w których odnotowano dotąd 68 przypadków śmiertelnych, w tym najwięcej w Iranie (26), Korei Południowej (13), Włoszech (17) i Japonii (8). W sumie na świecie zakażonych jest ponad 83 tys. ludzi.

W ostatnim tygodniu koronawirusa zanotowano w kolejnych europejskich państwach, m.in: Austrii, Szwajcarii, Chorwacji, Grecji, Rumunii, a także na Węgrzech, Białorusi i Litwie. Polskie władze na razie - pomimo rozmaitych medialnych doniesień - nie potwierdziły ani jednego przypadku na terenie naszego kraju.

RadioZET.pl/PAP