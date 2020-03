Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Australia walczy z koronawirusem, choć wielu reaguje na niego zbyt pochopnie. Dowodem są chociażby zakupy w ferworze paniki. Największa marka na kontynencie, Woolworth, mierzy się z nieprawdopodobnym boomem. Klienci masowo rzucili się na zakupy… papieru toaletowego. Półki z papierem od wielu dni świecą pustkami.

Trudna sytuacja zmusiła sieć Woolworth do tego, aby wprowadzić racjonowanie papieru toaletowego. Każdy klient może od teraz kupić jedynie cztery rolki.

To jednak nie wszystko. Na australijskich forach pojawiły się sugestie, że skutecznym sposobem uniknięcia zarażenia koronawirusem jest zakładanie... prezerwatyw na palce. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Prezerwatywy znikają ze sklepowych półek w podobnym tempie, co papier toaletowy.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 80 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3,2 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 70 krajach wzrosła do prawie 94 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 107 zgonów.

KORONAWIRUS - CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Koronawirus - najnowsze informacje

Koronawirus - RAPORT: objawy, leczenie, epidemia

Koronawirus: interaktywna mapa zachorowań. Gdzie jest koronawirus? [Mapa live]

Koronawirus - infolinia NFZ, numer telefonu

Podejrzenie koronawirusa: co zrobić? Postępowanie epidemiologiczne [Schemat]

Procedury dot. koronawirusa na lotniskach w Polsce

RadioZET.pl/ Daily Mail/ Mirror/ PAP