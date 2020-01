Jak informują zagraniczne media, do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło w jednym z chińskich szpitali. Mężczyzna, który wpadł w szał po śmierci członka rodziny zakażonego koronawirusem, rzucił się na lekarzy pracujących na oddziale. Mężczyzna pobił ich tak dotkliwie, że jeden z medyków musiał zostać poddany hospitalizacji. Zdarł z nich również kombinezony ochronne.

O sprawie donosi "Daily Mail", ale pierwsza informacja oraz zdjęcie pojawiły się na chińskiej platformie Weibo. Do incydentu doszło po tym jak zmarł jeden z pacjentów szpitala, zakażony koronawirusem – ofiara śmiercionośnego wirusa miała 68 lat.

Na lekarzy rzucił się członek rodziny zmarłego, a dokładniej jego zięć – mężczyzna nie mógł powstrzymać wybuchu emocji po śmierci teścia. Jak podaje "Daily Mail", pobicie miało miejsce na oddziale objętym całkowitą kwarantanną.

Mężczyzna zaczął bić lekarzy. Okładał ich pięściami, również mocno pogryzł medyków. Ponadto, obywatel Chin zerwał z nich maseczki i ochronne kombinezony – które zapobiegają zarażeniu koronawirusem i personel medyczny zobowiązany jest do noszenia ich na terenie szpitala. Nie jest pewne, czy lekarze będą kontynuować pracę na oddziale, ponieważ mogli zostać zakażeni.

Mężczyzna pobił medyków bardzo dotkliwie – jeden z nich, ze względu na obrażenia, musiał sam poddać się hospitalizacji – dowiadujemy się z "Daily Mail". Chińczyk został aresztowany przez policję, która podjęła śledztwo w sprawie brutalnej napaści.

Koronawirus z Wuhan

Koronawirus budzi postrach na całym świecie. Liczba zakażeń rośnie z dnia na dzień. Jak wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), od 31 grudnia do 31 stycznia do godziny 14:00 na całym świecie odnotowano 9836 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, z czego 17 dotyczy personelu medycznego. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus, za którego epicentrum uznawane jest Wuhan w Chinach, zabił 213 osób. Wszystkie ofiary zmarły w Chinach. Tragiczny bilans rośnie niepokojąco szybko, bo tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych.

