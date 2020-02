Strach przed śmiercionośnym koronawirusem popycha obywateli Chin do różnych, często kontrowersyjnych kroków. Nie jest to nic zaskakującego, ponieważ każdy obywatel Państwa Środka chce skutecznie chronić siebie i najbliższą przed niebezpiecznym Covid-19. Jak podają zagraniczne media, tym razem doszło do napaści na dostawcę papieru toaletowego, który obecnie w Chinach jest towarem deficytowym – właśnie przez epidemię groźnego wirusa.