Pojawiają się pierwsze podejrzenia co do źródła zakażeń koronawirusem – informują zagraniczne media. Jak pisze „Daily Star”, część naukowców twierdzi, że przyczyną śmiercionośnej zarazy może być…bardzo popularne, chińskie danie z którego słynie miasto Wuhan (to tam doszło do pierwszego zakażenia). To zupa z nietoperza owocowego, zwanego Rudawką Wielką. Sieć obiegają nagrania i zdjęcia, przedstawiające ludzi konsumujących ten specyficzny "przysmak".