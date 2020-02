Koronawirus dotarł na Bałkany. Chory niedawno wrócił z Mediolanu

Koronawirus dotarł do kolejnego kraju w Europie. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem z chińskiego Wuhan potwierdzono we wtorek w Chorwacji. To jednocześnie pierwszy przypadek Covid-19 na Bałkanach.

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie w niepokojącym tempie. Najwięcej przypadków potwierdzono we Włoszech. To 283 przypadki zakażenia i 7 zgonów. We wtorek pierwsze przypadki zakażenia nowym koronawirusem potwierdziły sąsiadujące z tym krajem Austria i Chorwacja.

Jeśli chodzi o Austrię, mowa o dwóch 24-letnich osobach zamieszkałych w Innsbrucku, z których jedna ma pochodzić z włoskiej Lombardii. W przypadku Chorwacji chodzi o jedną zakażoną osobę.

Jest to młody mężczyzna i ma łagodniejsze objawy; znajduje się w izolacji i jego stan jest w tej chwili dobry. Pacjent został umieszczony w uniwersyteckim szpitalu chorób zakaźnych w Zagrzebiu

- przekazał premier Chorwacji Andrej Plenković na konferencji prasowej we wtorek. Wiadomo, że pacjent przebywał w Mediolanie we Włoszech od 19 do 21 lutego - podał minister zdrowia Chorwacji Vili Berosz.

- Zorganizujemy kwarantannę dla tych, którzy mieli z nim kontakt – zapewnił premier i podkreślił, że Chorwacja wchodzi na wyższy poziom gotowości, a jej system opieki zdrowotnej ma wszystkie możliwości reagowania na zagrożenie.

