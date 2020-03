Drastyczny wzrost liczby zgonów we Włoszech. W Europie zakażeń przybywa lawinowo

Koronawirus zabił już 3 383 osoby. Od ostatniego dnia grudnia 2019 roku wirusem z Wuhan zaraziło się już łącznie 98 387 osób, z czego wyleczyć udało się 55 441 pacjentów. To dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z piątku z godziny 8.

Przypomnijmy, że choroba zakaźna Covid-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się właśnie w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu w ponad 60 krajach na świecie, m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii.

Wśród krajów europejskich koronawirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie do piątku potwierdzono 3 858 przypadków. 148 osób nie żyje, a tylko w ciągu jednej doby zmarło 41 osób. Jednocześnie warto wspomnieć, że liczba wyleczonych zwiększyła się do 414. Obecnie wirus występuje już we wszystkich 20 regionach Włoch.

Przypadki zakażenia koronawirusem w Europie według danych WHO z 6 marca, godz. 8. ‧ fot. WHO ‧ fot. WHO

Niespokojna sytuacja epidemiologiczna jest też we Francji – to 285 przypadków, w Niemczech - 262 przypadki i w Hiszpanii - 200 przypadków. W czwartek późnym wieczorem o nagłym wzrośnie zakażeń poinformowały belgijskie media. Chodzi o 27 nowych przypadków, co podnosi całkowitą liczbę infekcji w tym kraju do 50. Większość z nich właśnie wróciła z wakacji we Włoszech. W nocy dwa nowe przypadki potwierdzono też m.in. na Węgrzech.

Koronawirus w Polsce

W Polsce jak dotąd potwierdzono tylko jeden przypadek koronawirusa. Chodzi o 65-letniego mieszkańca województwa lubuskiego, który wrócił do kraju z Niemiec. Obecnie polski "pacjent-zero" leży w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze. Jak przekazał w czwartek kierownik placówki, mężczyzna jest w dobrym stanie, a osoby z jego najbliższego otoczenia zostały poddane kwarantannie.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/ECDC/WHO