Coraz więcej zarażonych, a we Włoszech i we Francji kolejne ofiary śmiertelne - tak przedstawia się najnowszy europejski bilans szalejącego od kilku miesięcy koronawirusa. Do państw, w których zanotowano przypadek COVID-19, dołączyła też Mołdawia.

Jak podaje agencja Reutera, do soboty rano potwierdzono ok. 102 tys. przypadków infekcji koronawirusem w ok. 90 krajach, a ponad 3,4 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach. Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje groźną dla życia chorobę układu oddechowego - Covid-19, przypominającą objawami zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w chińskim mieście Wuhan, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta, od których najprawdopodobniej pochodzi wirus.

Dane dotyczące śmiertelności koronawirusa różnią się w zależności od kraju, osiągając od 0 do 5 proc. Wskaźnik dla całego świata wynosi 3,45 proc., dla Chin kontynentalnych - 3,78 proc., dla wszystkich krajów poza Chinami - 1,94 proc. W Polsce pierwszy przypadek koronawirusa zdiagnozowano w środę, w piątek po południu resort zdrowia poinformował o czterech kolejnych infekcjach, a sobotę o następnym. A jak wygląda sytuacja w innych europejskich państwach.

Kolejne ofiary śmiertelne we Włoszech i Francji

Ze 197 do 233 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych z powodu koronawirusa - poinformowano w sobotę na konferencji prasowej w Rzymie. Obecnie zarażonych jest w tym kraju ponad 5 tysięcy osób. Ich liczba zwiększyła się od piątku o prawie 1150.

Dotychczas wyleczono 589 chorych; to o 66 więcej niż w dzień wcześniej- podkreślił szef włoskiej Obrony Cywilnej, komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 567 najciężej chorych. Od początku kryzysu we Włoszech, który trwa od ponad dwóch tygodni, zanotowano łącznie około 5800 przypadków zarażenia Covid-19.

Do 16 wzrosła natomiast liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji, potwierdzono też 949 przypadków zakażenia Covid-19 - oświadczył w sobotę wieczorem dyrektor generalny we francuskim ministerstwie zdrowia Jerome Salomon .Wcześniej w sobotę resort zdrowia informował o 11 ofiarach śmiertelnych i 716 przypadkach zakażenia koronawirusem.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Mołdawii

Pierwszy przypadek zainfekowania koronawirusem zarejestrowano w Mołdawii - poinformowało w sobotę wieczorem biuro prasowe ministerstwa zdrowia tego kraju. Covid-19 stwierdzono u 48-letniej Mołdawianki, która przyleciała do Kiszyniowa z Bolonii w północnych Włoszech.

"Chora została od razu hospitalizowana, ponieważ ma cukrzycę, jest otyła, miała podwyższone ciśnienie, a lekarze ocenili jej stan jako ciężki. W chwili przyjęcia do szpitala miała podwyższoną temperaturę, kaszel i poważne problemy z oddychaniem - napisano w komunikacie mołdawskiego resortu zdrowia.

Belgia: 60 nowych infekcji w ciągu 24 godzin

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Belgii wzrosła do 169. W sobotę federalne ministerstwo zdrowia poinformowało, że w Belgii w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 60 nowych infekcji - podały media w tym kraju.

Laboratorium przy szpitalu uniwersyteckim w Leuven, które prowadzi badania na obecność koronawirusa, zmaga się z niedoborem odczynników, substancji chemicznych potrzebnych do przeprowadzenia testów. Belgijski instytut zdrowia publicznego poinformował, że z powodu niedoboru odczynników na razie będą badane tylko najbardziej pilne próbki.

Niedobór odczynników jest problemem na całym świecie. W szpitalu uniwersyteckim w Leuven substancje chemiczne, które zostały zgromadzone na testy zaplanowane na sześć miesięcy, zużyto w ciągu zaledwie sześciu dni.

Rosja: kolejne przypadki koronawirusa

W Rosji potwierdzone zostały w sobotę co najmniej cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem - wszystkie u osób, które niedawno powróciły z Włoch. Media poinformowały także, że zakażenie wstępnie potwierdzono u kobiety, która przyjechała do kraju z Zurychu.

Specjalny sztab powołany w związku z epidemią poinformował o czterech chorych: trzech osobach z Lipiecka w centralnej Rosji i jednej z Petersburga. Wszystkie te osoby to obywatele Rosji, które niedawno powróciły z Włoch. Sztab zapewnił, że pacjenci zostali odizolowani, a osoby, które miały z nimi kontakt przejdą kwarantannę. Tym samym - według danych sztabu - liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Rosji sięgnęła 14.

W sobotę wypisany został ze szpitala w Moskwie pacjent, który był pierwszym chorym na Covid-19 w stolicy Rosji. Młody mężczyzna zgłosił się do szpitala po powrocie z Włoch. Choroba przebiegała u niego w lekkiej formie i w piątek wieczorem władze Moskwy poinformowały, że jest on już zdrowy.

Holandia: trzykrotny wzrost zakażeń koroanawirusem

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Holandii wzrosła od piątku o 60 i wynosi 188 - poinformował w sobotę holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM).

RIVM podał, że większość zakażeń była powiązana z osobami, które przyjechały do Holandii z innych krajów - najczęściej z północy Włoch. W piątek RIVM poinformował o śmierci pierwszej osoby w Holandii w wyniku choroby wywołanej koronawirusem.

RadioZET.pl/PAP