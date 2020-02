Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło we Włoszech osiem osób, co zwiększa do 29 dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych

Angelo Borrelli, szef Obrony Cywilnej