Koronawirus szaleje w Europie. Przybywa zakażeń i zgonów w kolejnych krajach

Koronawirusa w Polsce nadal nie ma, ale jesteśmy na niego gotowi - zapewnił we wtorek po południu szef KPRM Michał Dworczyk. Sytuacja epidemiologiczna w Europie jest natomiast dynamiczna. Najbardziej niespokojnie jest we Włoszech.

Dotąd odnotowano w tym kraju już ponad 2,5 tysiąca zarażeń wirusem Covid-19. Tylko w ciągu ostatniej doby koronawirusa zdiagnozowano u 428 kolejnych osób, a zmarło ponad 20 chorych. Tym samym bilans wzrósł do 79 ofiar śmiertelnych. Szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli podkreślił natomiast, że większość zmarłych to osoby w wieku od 70 do 90 lat, obciążone różnymi chorobami.

We wtorek potwierdzono też informację o czwartej ofierze śmiertelnej koronawirusa we Francji. W kraju odnotowano też 13 nowych zakażeń. Pierwszy przypadek śmiertelny spowodowany koronawirusem odnotowano natomiast w Hiszpanii. Mężczyzna zmarł w szpitalu w Walencji. Na ten moment w kraju zaraziło się około 150 osób.

Pięć nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano natomiast w Belgii. Wszyscy nowi pacjenci przebywali w północnych Włoszech. Łącznie w Belgii do tej pory stwierdzono koronawirusa u 13 osób. Z kolei władze Holandii przekazały informację o sześciu nowych przypadkach zakażenia. To zwiększa łączną liczbę przypadków zakażenia Covid-19 w tym kraju do 24.

Wzrosła też liczba zakażeń na Białorusi. We wtorek wieczorem tamtejsze ministerstwo zdrowia przekazało, że obecność Covid-19 potwierdzono u czwartej osoby – była ona objęta kwarantanną.

fot. WHO

Jak dotąd w Europie przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono m.in. we Włoszech, Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Austrii, Holandii, Szwecji, Belgii, Chorwacji, San Marino, Grecji, Finlandii, Islandii, a także w Czechach, Danii, Rumunii, Portugalii, Andorze, Estonii, Irlandii, Luksemburgu, Monako oraz na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi.

Koronawirus w Europie i na świecie

Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w mieście Wuhan, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta. Koronawirus rozprzestrzenił się na ponad 60 krajów.

Jeśli chodzi o epidemię koronawirusa na świecie, we wtorek wieczorem mowa już łącznie o 92 808 przypadkach zakażenia i 3 159 zgonach. Wyleczyć udało się 48 201 osób. To dane WHO z wtorku z godz. 21. Warto jednak podkreślić, że u niektórych wyleczonych osób koronawirus miał pojawić się ponownie. Takie doniesienia płyną m.in. z Chin i Japonii. Lekarze nie są pewni, czy mają do czynienia z nawrotem choroby, czy pacjenci zarazili się ponownie.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?