Coraz więcej przypadków koronawirusa na Bałkanach. Covid-19 w kolejnym kraju

Koronawirus dotarł do kolejnego kraju w Europie. Pierwszy przypadek zakażenia wirusem z chińskiego Wuhan potwierdzono w środę w Grecji.

Koronawirus jest już w Grecji. Tamtejsze ministerstwo zdrowia potwierdziło w środę pierwszy przypadek nowego koronawirusa w kraju. Chora to 38-letnia Greczynka, która przyjechała niedawno z północnych Włoch.

Jest ona w dobrym stanie i jest monitorowana przez zespół wyjątkowych lekarzy w Salonikach

- poinformował na konferencji prasowej przedstawiciel resortu, Sotirios Tsiodras. Obecnie trwa poszukiwanie osób, z którymi kobieta miała bliski kontakt. Zostaną one umieszczone w izolacji.

Grecja, którą odwiedza ponad 30 mln turystów rocznie, wyznaczyła już 13 szpitali w całym kraju do leczenia zakażonych pacjentów.

Koronawirus w Polsce i Europie

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie w niepokojącym tempie. Najbardziej niespokojna sytuacja jest we Włoszech. W środę do południa to 374 przypadki zakażenia i 12 zgonów, z czego większość dotyczy Lombardii. Przypadki koronawirusa stwierdzono już w 10 z 20 regionów kraju. Pod względem liczby zakażeń Covid-19 Włochy są trzecim krajem na świecie - po Chinach i Korei Południowej.

We wtorek pierwsze przypadki zakażenia nowym koronawirusem potwierdziły też sąsiadujące z Włochami Austria, Szwajcaria i Chorwacja. Z kolei we Francji władze potwierdziły w środę drugi przypadek śmiertelny w tym kraju.

W Polsce jak dotąd nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia, ale prędzej czy później do nas dotrze - powtarza minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak przekazał podczas środowej konferencji prasowej, w Polsce uruchamiana jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590. Więcej poniżej:

RadioZET.pl/PAP/ECDC/WHO