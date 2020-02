Koronawirus rozprzestrzenia się na Bałkanach. Dotarł do kolejnego kraju

Koronawirus niemal każdego dnia dociera do kolejnego kraju w Europie. Coraz więcej przypadków zakażenia notuje się na Bałkanach. W środę rano informowano o zakażeniu w Grecji, teraz przekazano informację o zachorowaniu w Macedonii Północnej. Koronawirus pojawił się wcześniej również m.in. w Chorwacji.

Koronawirus dotarł do Macedonii Północnej. Władze kraju pierwszy przypadek zakażenia w kraju potwierdziły w środę. Koronawirusa zdiagnozowano u kobiety, która ostatnio wróciła z Włoch - poinformował minister zdrowia Venko Filipcze.

Macedonka, u której wykryto koronawirusa, wróciła furgonetką do kraju z Włoch. Wszyscy pasażerowie pojazdu przechodzą obecnie testy. Kobieta jest pierwszą pacjentką w Macedonii Północnej, u której wykryto koronawirusa

- powiedział minister. Dodał, że jej stan jest stabilny.

Przypomnijmy, że pierwsze przypadki potwierdzono też w tym rejonie Europy m.in. w Chorwacji i Grecji. Najbardziej niespokojna sytuacja jest jednak we Włoszech. W środę do południa to 374 przypadki zakażenia i 12 zgonów. Koronawirusa stwierdzono już w 10 z 20 regionów kraju. Pod względem liczby zakażeń Covid-19 Włochy są trzecim krajem na świecie - po Chinach i Korei Południowej.

W Polsce jak dotąd nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia, ale prędzej czy później do nas dotrze - powtarza minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak przekazał podczas środowej konferencji prasowej, w Polsce uruchamiana jest infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590. Więcej poniżej:

RadioZET.pl/PAP