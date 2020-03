Pierwsze ofiary śmiertelne koronawirusa u naszych sąsiadów. Władze potwierdzają

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W Essen zmarła na zapalenie płuc w wyniku zakażenia koronawirusem 89-letnia kobieta, która była tam leczona w klinice uniwersyteckiej od początku marca. Na razie brak bliższych szczegółów na temat osoby zmarłej w powiecie Heinsberg, w którym jest największe skupisko zakażeń koronawirusem w Niemczech.

Pierwszy przypadek w Nadrenii Północnej-Westfalii został potwierdzony 25 lutego u 47-letniego mężczyzny z Gangelt w powiecie Heinsberg i jego 46-letniej żony. Oboje wcześniej brali udział w karnawale w swoim rodzinnym mieście, a kobieta jest również pedagogiem w lokalnym przedszkolu. Setki osób, które brały udział w tym samym karnawale, i ich rodziny zostały zapobiegawczo poddane kwarantannie domowej, podobnie jak dzieci i personel z przedszkola.

Pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł w wyniku Covid-19, to 60-letni turysta, będący na wakacjach w Egipcie, o czym poinformowało ministerstwo zdrowia w Kairze.

Koronawirus w Niemczech

W Niemczech do poniedziałku rano wykryto 1112 przypadków zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. RKI, instytucja podlegająca rządowi federalnemu i odpowiedzialna za zapobieganie chorobom i ich kontrolę, przekazał, że zakażenia wirusem potwierdzono w 15 z 16 krajów związkowych.

Najwięcej przypadków - 484 - odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Bawarii stwierdzono 256 infekcji, w Badenii-Wirtembergii - 199, w Berlinie - 40, w Dolnej Saksonii - 33, w Hesji - 20, w Nadrenii-Palatynacie - 19, w Hamburgu - 17, w Saksonii - 10, w Szlezwiku-Holsztynie - dziewięć, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim - osiem, w Brandenburgii - sześć, w Saarze - pięć, w Bremie - cztery, a w Turyngii - dwie.

RKI zwraca uwagę, że powiat Heinsberg jest szczególnie dotknięty koronawirusem, jako że potwierdzono tam 290 przypadków zakażenia.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wirus, który rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów, zabił dotąd ponad 3,8 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ok. 110 tys.

RadioZET.pl/PAP