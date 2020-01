Koronawirus w kolejnym kraju. Potwierdzono dwa przypadki zakażenia

Koronawirus został w piątek wykryty w Rosji. To pierwszy przypadek zakażenia wirusem z Chin w tym kraju. Chodzi o dwie osoby, obie są obywatelami Chin. Informację potwierdziła już rosyjska wicepremier Tatjana Golikowa.

Dzień wcześniej premier Rosji Michaił Miszustin przekazał, że podpisał rozporządzenie o zamknięciu granicy kraju na Dalekim Wschodzie z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a MSZ Rosji ogłosiło, że zawiesza wydawanie wiz elektronicznych obywatelom Chin.

Koronawirus rozprzestrzenia się

Koronawirus zabił już łącznie 213 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych. Lawinowo rośnie liczba zakażeń. W piątek mowa już o niemal 10 tysiącach przypadków. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

W Polsce żadnych przypadków zakażenia nie potwierdzono. Odnotowano je natomiast w Niemczech (5), we Francji (6), Włoszech (2), Wielkiej Brytanii (2) i w Finlandii (1). Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

Koronawirus. Dowiedz się więcej o wirusie z Chin:

RadioZET.pl/Reuters