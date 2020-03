Nie żyje niemowlę zakażone koronawirusem. "Nigdy wcześniej do tego nie doszło"

O śmierci niemowlęcia zakażonego koronawirusem poinformował w sobotę gubernator stanu Illinois w USA J.B. Pritzker. Podkreślił, że śmierć tak małego dziecka z powodu choroby Covid-19 to rzadkość.

- powiedział Pritzker. Dyrektor departamentu zdrowia publicznego w stanie Illinois, dr Ngozi Ezike potwierdził, że „nigdy wcześniej nie doszło do śmierci niemowlęcia z powodu Covid-19". Obecnie trwa dochodzenie, które ma pomóc w ustaleniu pełnej przyczyny śmierci dziecka.

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego śmiercionośnego wirusa. Jeśli nie po to, aby chronić siebie, to po to, by chronić ludzi wokół nas