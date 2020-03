Koronawirus w USA. Rządowa agencja zatwierdza nowy test. Ma dać wynik w 45 minut

Amerykańska Federalna Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy test do wykrywania koronawirusa, która ma dawać wyniki w ciągu 45 minut. Test ma trafić na rynek do końca miesiąca. Tymczasem w USA zanotowano już ponad 27 tysięcy przypadków COVID-19.

W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. W sobotę ogólna liczba zakażonych przekroczyła 13 tys. Zmarły co najmniej 263 osoby. Ogólna liczba zakażeń wynosi ponad 27 tys., co stawia Stany Zjednoczone tuż za Chinami i Włochami.

Koronawirus w USA

Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork, gdzie liczba przypadków wzrosła w sobotę do co najmniej 10 356.W samym mieście odnotowano ich 6211, o 1800 więcej niż poprzedniego dnia. Zmarło łącznie co najmniej 43 osób. Poinformował o tym gubernator Andrew Cuomo. Według ostatnich danych 54 proc. zakażeń w stanie dotyka mieszkańców w wieku od 18 do 49 lat. Dotychczas badaniom na obecność Covid-19, poddano co najmniej 45 tys. osób. Blisko 15 proc. z nich jest hospitalizowanych.

Zdaniem wiceprezydenta Mike'a Penca, w całym kraju przeprowadzono już 200 tysięcy testów na koronawirusa. I choć to mniej niż wynosi popyt na testy, jest to też wytłumaczenie tak drastycznego wzrostu zanotowanych przypadków zakażenia.

Tych testów (a co za tym idzie, osób zdiagnozowanych) może być więcej. Dyrektor Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA) Stephen Hahn ogłosił bowiem, że instytucja zatwierdziła do użytku wyprodukowany przez firmę Copheid z Doliny Krzemowej nowy typ testu. Ma on dawać wyniki nawet w ciągu 45 minut. Testy trafią na rynek do 30 marca, na razie nie wiadomo jednak dokładnie, w jakiej ilości.

Trump i Pence nie mają koronawirusa

Biały Dom poinformował też o tym, że wiceprezydent Pence oraz jego żona Karen również poddali się testowi na koronawirusa. W obydwu przypadkach wynik był negatywny. Procedurę tę wdrożono po tym, jak okazał się, że zakażony COVID-19 jest jeden z pracowników biura drugiej osoby w państwie.

Kilka dni temu lekarz prezydenta Donalda Trumpa Sean P. Conley. przekazał, że prezydent USA nie jest zakażony koronawirusem. Wcześniej prezydent Trump przeszedł test, który dał wynik negatywny. Badanie wykonano na skutek presji ze strony dziennikarzy, którzy wskazywali, że wiele osób publicznych ogranicza kontakty, by potencjalnie nikogo nie zakażać.

Stan zdrowia Trumpa był przedmiotem spekulacji odkąd nieco ponad tydzień temu okazało się, iż u brazylijskiego urzędnika, z którym przywódca USA spotkał się kilka dni wcześniej, wykryto wirusa choroby Covid-19.

