Koronawirus dotarł do Wielkiej Brytanii. Są pierwsze potwierdzone przypadki

Koronawirus zabił już łącznie 213 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych. Lawinowo rośnie liczba zakażeń. W piątek mowa już o 9834 przypadkach, choć jeszcze w czwartek ta liczba nie przekraczała 8 tysięcy. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Zdecydowaną większość zachorowań odnotowano w Chinach, przybywa ich jednak również w Europie. Obecnie potwierdzone przypadki dotyczą 6 osób we Francji, 5 w Niemczech, 2 we Włoszech, 1 w Finlandii i – jak poinformowano w piątek przed południem – 2 w Wielkiej Brytanii. Tam zakażenie wykryto u członków tej samej rodziny.

Brytyjskie służby medyczne zapewniają, że pacjenci otrzymują specjalistyczną pomoc medyczną i wykorzystywane są wszelkie procedury, by uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

RadioZET.pl/PAP