Boris Johnson wyjaśniał w poniedziałek, że w obliczu rozprzestrzeniania się wariantu Delta (indyjskiej mutacji koronawirusa - przyp. red.), rozsądne jest poczekanie nieco dłużej ze zniesieniem restrykcji. Dodał, że opóźnienie czwartego, ostatniego etapu znoszenia obostrzeń pozwoli do tego czasu większej liczbie osób otrzymać drugą dawkę szczepionki. Jak dodał, do 19 lipca powstanie "bardzo znaczący mur odporności wokół całej populacji".

Johnson: istnieje realna możliwość, że wirus wyprzedzi szczepionki i będą tysiące zgonów

- Możemy po prostu kontynuować przejście do kroku 4 w dniu 21 czerwca, choć istnieje realna możliwość, że wirus wyprzedzi szczepionki i będą tysiące zgonów, których w przeciwnym razie można by uniknąć. Albo możemy dać NHS (publicznej służbie zdrowia - red.) jeszcze kilka kluczowych tygodni, aby te pozostałe szczepionki trafiły w ramiona tych, którzy ich potrzebują. A ponieważ dziś nie mogę powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie nasze cztery warunki, aby przejść do kroku 4 w dniu 21 czerwca, uważam, że rozsądnie jest poczekać jeszcze trochę - mówił Johnson podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział, że po dwóch tygodniach, czyli 5 lipca, nastąpi ponowna ocena sytuacji i jeśli nastąpi poprawa, termin mógłby zostać przyspieszony. - Będziemy monitorować sytuację każdego dnia i jeśli po dwóch tygodniach stwierdzimy, że ryzyko się zmniejszyło, wówczas zastrzegamy sobie możliwość przystąpienia do czwartego etapu i pełnego otwarcia wcześniej - dodał.

Johnson poinformował, że czas pomiędzy kolejnymi dawkami szczepionki zostanie skrócony dla osób powyżej 40. roku życia z 12 tygodni do 8 tygodni, a wszystkim osobom w tej grupie wiekowej druga dawka szczepionki ma zostać zaoferowana do 19 lipca. Oznacza to, że do tego czasu dwie trzecie dorosłych otrzyma obie dawki. Natomiast wszystkie osoby powyżej 18. roku życia mają mieć możliwość przyjęcia pierwszej dawki do 19 lipca. Do tej pory rząd zapowiadał, że pierwsza dawka ma być zaoferowana wszystkim dorosłym do końca lipca.

Pomimo wstrzymania zniesienia restrykcji w jednym elemencie nastąpi lekkie poluzowanie. Od 21 czerwca zniesiony zostanie limit osób uczestniczących w weselach - wynoszący obecnie 30 - ale goście nadal będą musieli przestrzegać ograniczeń, takich jak dystans społeczny, zakaz tańczenia w zamkniętych pomieszczeniach czy zakaz śpiewania.

Wcześniej w poniedziałek podano, że w ciągu ostatniej doby wykryto 7742 nowe zakażenia koronawirusem, co jest drugim najwyższym bilansem od końca lutego. W zeszłym tygodniu brytyjski rząd informował, że indyjski wariant Delta odpowiada za 91 proc. nowych przypadków.

RadioZET.pl/PAP