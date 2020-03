21-latka bez chorób towarzyszących zmarła na Covid-19. Jej rodzina apeluje

21-letnia Brytyjka bez żadnych innych chorób towarzyszących zmarła z powodu koronawirusa, podał w środę dziennik "The Sun". Jak oświadczyła jej rodzina, to powinno być ostrzeżeniem dla tych, którzy sądzą, że Covid-19 dotyka tylko osoby starsze i mające problemy zdrowotne.

Jak się przypuszcza, 21-letnia Chloe Middleton z High Wycombe, 50 km od centrum Londynu, jest najmłodszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Wielką Brytanii, która nie miała żadnych chorób towarzyszących ani nie była w grupie podwyższonego ryzyka.

"Wszystkim ludziom, którzy myślą, że to tylko wirus, mówię - proszę pomyśleć jeszcze raz. Mówię z osobistego doświadczenia, ten tak zwany wirus odebrał życie mojej 21-letniej córce" - napisała na Facebooku Diane Middleton, matka zmarłej. Zaapelowała jednocześnie, by ludzie przestrzegali zaleceń i pozostali w domach.

"Moja piękna, życzliwa 21-letnia siostrzenica Chloe zmarła z powodu Covid-19. NIE MIAŁA ŻADNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. Moi bliscy przechodzą przez niewyobrażalny ból, jesteśmy zdruzgotani ponad wszelkie pojęcie. Realia związane z tym wirusem dopiero rozwijają się na naszych oczach. Proszę, trzymajcie się rządowych wytycznych. ZRÓBCIE SWOJE. Chrońcie siebie i chrońcie innych! Wirus się nie rozprzestrzenia, LUDZIE rozprzestrzeniają wirusa" - napisała z kolei jej ciotka Emily Mistry.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W niedzielę poinformowano o śmierci 18-latka z Coventry, u którego test potwierdził obecność koronawirusa. Ale lekarze wyjaśnili, że cierpiał on na poważne inne schorzenia i Covid-19 nie był bezpośrednią przyczyną zgonu. Jak podały w środę wieczorem brytyjskie służby medyczne, kolejne 41 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, w efekcie czego łączna liczba zgonów zwiększyła się do 463.

Liczba zgonów w ciągu ostatniej doby jest ponad dwa razy mniejsza niż we wtorek, który był jak dotąd najgorszym dniem od początku epidemii. Nastąpił natomiast największy dobowy przyrost nowo wykrytych zakażeń - z 8077 we wtorek do 9529.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

