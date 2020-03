Zamknięte szkoły, podróże i imprezy zakazane. Całe Włochy w "czerwonej strefie"

Zakaz imprez i zgromadzeń w całym kraju, szkoły zamknięte do 3 kwietnia - to decyzja włoskich władz. Kraj ogarnięty epidemią koronawirusa został już w całości określony jako "czerwona strefa".

Koronawirus rozprzestrzenia się we Włoszech w niepokojącym tempie. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 130 zakażonych osób. Łącznie we Włoszech koronawirusem zaraziło się już ponad 9 tysięcy osób, a 463 zmarły. W tej chwili pod względem liczby zakażeń i zgonów to drugi kraj na świecie – zaraz po Chinach, gdzie w grudniu wybuchła epidemia.

Sytuacja epidemiologiczna w tym kraju jest bardzo dynamiczna.Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił w poniedziałek, że w związku z szerzeniem się koronawirusa rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia. Nowe rozporządzenie, zapowiedziane przez szefa rządu wchodzi w życie we wtorek rano i dotyczy całej 60-milionowej ludności Italii.

Oznacza to, że zawieszone zostały wszystkie imprezy sportowe, na włoskim terytorium możliwe będzie przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb. - Obywatele włoscy będą podróżować tak, jak dotąd, ale będziemy kontrolować napływ do Włoch - oświadczył Conte.

Nie będzie więcej czerwonej strefy, nie będzie strefy 1 i 2. Będą jedne Włochy, Włochy strefy chronionej

- wyjaśnił. - Jako rząd podjęliśmy nowe decyzje, jesteśmy świadomi tego, jak trudno jest zmienić wszystkie nasze przyzwyczajenia. Rozumiemy rodziny, młodzież. To przyzwyczajenia, które rozsądnie z czasem, w świetle naszych zaleceń mogą zostać zmienione, ale czasu nie ma - dodał szef rządu.

Posłuchaj podcastu

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/ECDC/WHO