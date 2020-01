Koronawirus z Chin zabił kolejne osoby. Wuhan jest odcięte od świata

Koronawirus z Chin, którego porównuje się do SARS, a którego oznaczono jako 2019-nCoV, wydostał się już z Azji. Został zdiagnozowany u 30-letniego obywatela USA, który podróżował do chińskiego Wuhan. W obawie przed przeniesieniem choroby na swoje terytorium, władze Korei Północnej zamknęły swoje granice. Na lotniskach w wielu krajach prowadzone są wzmożone kontrole. W czwartek na lotnisku Fiumicino w Rzymie ponad 200 pasażerów, którzy przylecieli z Wuhan, przeszło specjalnym korytarzem sanitarnym.

Koronawirus z Wuhan

Tylko w samych Chinach zakaziło się już około 571 osób, choć jeszcze we wtorek władze w Pekinie informowały o 324 zarażonych. W czwartek potwierdzono już 17 przypadków śmiertelnych. Wszystkie z nich wystąpiły w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan - 11-milionowa metropolia uznawana za ognisko wirusa 2019-nCoV.

Władze miasta czasowo wstrzymały komunikację miejską. Do mieszkańców apeluje się, by nie wyjeżdżali z Wuhan, a do turystów – my to miasto w ogóle omijali. Co więcej, od czwartku wstrzymane są wszystkie loty i pociągi pasażerskie z i do Wuhanu.

Wirus w Chinach, a turyści przyjechali świętować Chiński Nowy Rok

Władze obawiają się, że wirus może roznieść się po kontynencie wraz z milionami podróżujących z okazji Chińskiego Nowego Roku. Według agencji Xinhua zarządzającym atrakcjami turystycznymi i hotelami polecono zawieszenie wszelkiej działalności wymagających dużych zgromadzeń ludzi. Biblioteki, muzea i teatry ograniczają działalność i odwołują imprezy i spektakle.

Odwołano też noworoczne modły w świątyni Guiyuan w Wuhan, które w zeszłym roku zgromadziły 700 tys. osób.

WHO i polskie MSZ wydało komunikaty ws. wirusa z Chin

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w środę, że na razie nie ogłosi stanu "światowego pogotowia". Dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus oświadczył, że przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczne są dalsze informacje o wirusie i szybkości jego rozprzestrzeniania.

W sprawie koronawirusa z Wuhan zareagowało już polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort wydał specjalny komunikat:

MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjeździe w region Azji, w szczególności Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty można znaleźć na stronach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

Koronawirus z Wuhan w Chinach [WAŻNE INFORMACJE]

