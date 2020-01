Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Umarło więcej osób, niż udało się wyleczyć

Koronawirus budzi postrach na całym świecie. Liczba zakażeń rośnie z dnia na dzień. Jak wynika z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), od 31 grudnia do 31 stycznia do godziny 14:00 na całym świecie odnotowano 9836 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, z czego 17 dotyczy personelu medycznego.

Koronawirus. Ile osób nie żyje, a ile wyleczono?

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wirus, za którego epicentrum uznawane jest Wuhan w Chinach, zabił 213 osób. Wszystkie ofiary zmarły w Chinach. Tragiczny bilans rośnie niepokojąco szybko, bo tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych.

Wiemy już, że spośród niemal 10 tysięcy zarażonych koronawirusem, udało się wyleczyć 187 osób (dane WHO na piątek, 31 stycznia do godz. 9:30).

Gdzie dotarł koronawirus?

Zdecydowaną większość zachorowań odnotowano w Chinach (9 723), ale przybywa ich również w innych krajach. Przypadki zakażenia wystąpiły w: Tajlandii (14), Singapurze (13), Tajwanie (9), Malezji (8), Korei (7), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (4), Wietnamie (5), Kambodży (1), Nepalu (1), na Filipinach (1), w Indiach (1), na Sri Lance (10), a także w Stanach Zjednoczonych (6), Kanadzie (3) i Australii (9). Jeśli chodzi o Europę w piątek mowa już o 16 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem: 6 we Francji, 5 w Niemczech, 2 we Włoszech, 1 w Finlandii i 2 w Wielkiej Brytanii.

Przypadki zakażeń koronawirusem 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 14:00. ‧ fot. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ‧ fot. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Są to jednak dane na godzinę 14:00. Wiadomo już, że później potwierdzono przypadki zakażenia m.in. w Rosji.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

RadioZET.pl/WHO/ECDC