Pierwszy przypadek AY.4.2, nowej odmiany wariantu koronawirusa Delta zidentyfikowanej w Wielkiej Brytanii, wykryto u 11-letniego chłopca z Izraela po jego powrocie z Mołdawii – poinformował portal ''The Times of Israel''.

Nowa odmiana wariantu Delta koronawirusa – nazywana czasem Delta Plus – została po raz pierwszy zidentyfikowana w Wielkiej Brytanii w lipcu. AY.4.2 ma kilka mutacji w wypustkach, których wirus używa do przenikania do ludzkiego organizmu, przez co prawdopodobnie ma większą zdolność do transmisji.

11-latek z Izraela zakażony nową mutacją wariantu Delta

11-latek już na lotnisku miał pozytywny wynik testu na COVID-19 wraz z rozpoznaniem nowego podwariantu koronawirusa. Chłopiec został natychmiast skierowany na kwarantannę. Ministerstwo zdrowia Izraela planuje specjalne spotkanie poświęcone nowemu, niepokojącemu szczepowi.

Brytyjskie służby sanitarne podały, że nie ma dowodów na to, by to właśnie odmiana Delty AY.4.2 odpowiadała za utrzymujące się na Wyspach wysokie wskaźniki zakażeń – dziennie ponad 50 tys. potwierdzonych przypadków infekcji.

– Rząd uważnie przygląda się wariantowi AY.4.2. Dotychczas nie mamy dowodów na jego łatwiejsze rozprzestrzenianie się – poinformował rzecznik premiera Borisa Johnsona. Były szef amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków Scott Gottlieb wezwał do "przeprowadzenia badań nad subwariantem".

RadioZET.pl/PAP/The Times of Israel