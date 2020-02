50-latek myślał, że ma koronawirusa. Popełnił samobójstwo, aby ochronić rodzinę

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło w małej wiosce w dzielnicy Chittoor w Andhra Pradesh w Indiach. Jak podaje brytyjski ''Daily Mail'', 50-latek był przekonany, że zakaził się koronawirusem z chińskiego Wuhan. Mężczyzna obsesyjnie oglądał na swoim telefonie filmy o rozprzestrzenianiu się choroby. Powtarzał swoim bliskim, że podobne objawy.

Bala Krishna postanowił odizolować swoją rodzinę. Gdy próbowali się do niego zbliżyć, obrzucił ich kamieniami i odepchnął. - Zaatakował nas, gdy próbowaliśmy mu powiedzieć, że nie cierpi na śmiertelną chorobę - relacjonował syn 50-latka. We wtorek mężczyzna zamknął w domu swoją żonę i dzieci, po czym powiesił się na drzewie przy grobie matki na miejscowym cmentarzu.

Koronawirus z Wuhan. Rekordowy wzrost liczby zgonów

Bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrósł w czwartek o 254, a liczba potwierdzonych zakażeń o prawie 15 tys. - wynika z oficjalnych danych. Władze tłumaczą rekordowe wzrosty zmianą procedur diagnostycznych, a na świecie rosną obawy o prawdziwą skalę kryzysu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła we wtorek, że epidemia stanowi poważne zagrożenie dla świata, potencjalnie większe niż terroryzm. Świat musi "obudzić się i uznać tego wrogiego wirusa za wroga publicznego numer jeden" - podkreślił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że pierwsza szczepionka przeciw wirusowi może być dostępna za 18 miesięcy.

RadioZET.pl/Daily Mail